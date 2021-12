Líder do golpe de 2016, Temer sonha com candidatura: 'se o Brasil disser que sou a solução, posso examinar'

Michel Temer defendeu que seu nome pode aparecer como ‘solução’ por conta de sua experiência no cargo, que assumiu após liderar um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Michel Temer (MDB), que liderou um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e a democracia brasileira em 2016, afirmou nesta quarta-feira (1º) que não descarta uma candidatura ao Planalto em 2022.

“Essa chamada terceira via, confesso que não está no meu horizonte. Entretanto, devo dizer, apenas por hipótese, se em um dado momento houver uma conjunção nacional, com vários setores, quase um Brasil inteiro dizendo que ‘ele é a solução porque já teve experiência, etc’, aí posso examinar”, disse Temer em entrevista à RecordNews.

A última pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de seu período na Presidência apontou que Temer era considerado ótimo ou bom por apenas 5% dos brasileiros. Outros 74% o consideravam ruim ou péssimo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE