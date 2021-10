Líder do governo atuou em favor de reunião pró-cloroquina do CFM com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Enquanto era o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo atuou para que Jair Bolsonaro recebesse em reunião o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz de Britto Ribeiro, investigado pela CPI da Pandemia. O encontro aconteceu em abril de 2020, quando o CFM liberou o uso de remédios ineficazes contra a Covid a critério de cada médico, informa o jornalista Guilherme Amado no Metrópoles.

Em 22 de abril do ano passado, véspera da reunião no Planalto, Vitor Hugo enviou um e-mail ao Palácio do Planalto com o assunto “Uso da cloroquina no combate ao Covid-19”. O bolsonarista cobrou prioridade para a reunião com o presidente do CFM, que havia liderado a liberação do uso da cloroquina.

Segundo o relatório final da CPI da Pandemia, a publicação do parecer de Ribeiro pró-cloroquina, em abril de 2020, foi “temerária, criminosa e antiética”.

