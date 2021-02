Líder do governo defende ampliar Bolsa Família para substituir o auxílio emergencial

247 - O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) defendeu junto a ministros do governo Jair Bolsonaro a ampliação do número de beneficiados pelo programa Bolsa Família, para compensar o fim do auxílio emergencial, que terminou em dezembro. A informação foi publicada pelo blog do André Sadi.

"O Auxílio Emergencial foi feito dentro decreto de calamidade, é um cheque em branco e não temos mais. Não se pode repetir a fórmula do auxílio. Vamos socorrer, mas não naquele modelo. A ajuda para quem precisa vai ser mais uma continuação do Bolsa Família", disse o parlamentar.

No encontro, Barros afirmou que prefeituras precisam verificar se quem está recebendo o Bolsa Família e, eventualmente, receberá o novo benefício "realmente precisa". "No auxílio tudo foi feito por declaração voluntária. Se precisava ou não, ninguém conferiu. Defendo que as prefeituras façam essa verificação", afirma Barros.

