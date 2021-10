Líder do governo espera que impasse sobre indicação de Mendonça para o STF seja resolvido esta semana

"O ministro André já está tempo suficiente exposto. Espero que essa semana tenha um consenso para seguir o rito", disse o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes edit

247 - O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), disse acreditar que o impasse envolvendo a indicação do ex-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) seja resolvido ainda esta semana. “O ministro André já está tempo suficiente exposto. Espero que essa semana tenha um consenso para seguir o rito”, disse o parlamentar à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

A indefinição para pautar a sessão que ouvirá Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro, já dura cerca de três meses. A decisão de colocar o assunto em votação compete ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que é contrário à indicação do ex-chefe da AGU.

