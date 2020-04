Líder do governo na Câmara aponta demissão de Mandetta

O deputado Vitor Hugo (PSL-GO) disse que uma eventual demissão do ministro da Saúde é uma ideia em crescimento no governo edit

247 - A reação de aliados de Jair Bolsonaro as declarações do ministro Luiz Henrique Mandetta, em entrevista ao Fantástico neste domingo, continua.

Em debate virtual promovido pelo portal UOL, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse nesta segunda-feira (13) que “o ministro erra quando incita qualquer divergência com o presidente da República, que é chefe dele e tem uma visão mais ampla do problema, porque chefia diversas pasta”.

Vitor Hugo ainda deu a entender que uma eventual demissão é uma ideia em crescimento no governo.

“A despeito do bom trabalho que Mandetta vinha fazendo no início dessa crise, me causa preocupação ver um ministro de Estado expor divergências assim. Poderia no privado levar argumentos, propor soluções, mas fazer isso dessa maneira, criticando a atitude do presidente, não é uma atitude correta, não é ética”, atacou.

