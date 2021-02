Líder do governo na Câmara defende soltura de Daniel Silveira

“Como parlamentar, votarei pela soltura do deputado Daniel Silveira; pela liberdade de expressão, de opinião e pela imunidade parlamentar", defendeu Ricardo Barros (PP-PR) edit

247 - O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) saiu em defesa da soltura do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), preso após ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Por meio de sua página nas redes sociais, Barros afirmou que trata-se de uma posição sua como parlamentar e que o governo não entrará na discussão, que deverá se limitar entre Legislativo e Judiciário.

“Como parlamentar, votarei pela soltura do deputado Daniel Silveira; pela liberdade de expressão, de opinião e pela imunidade parlamentar, diretos garantidos na constituição federal . O impasse é entre legislativo e judiciário. O governo não faz parte da questão”, escreveu.

O STF decidiu por unanimidade pela manutenção da prisão de Daniel Silveira. A decisão final será da Câmara dos Deputados, que poderão manter ou revogar a prisão.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.