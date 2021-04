Líder do governo, Ricardo Barros acusa Anvisa de 'atrasar nosso cronograma" de vacinação

“Ainda com poucas vacinas autorizadas pela Anvisa, e portanto atrasando o nosso cronograma de vacinação, mas o governo fez os contratos, assinou os contratos e tem as 560 milhões de doses de vacinas contratadas”, declarou Barros edit

247 - O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), acusou a Anvisa de atrasar o cronograma de imunização do Executivo.

Em discurso no plenário da Câmara, o deputado que também foi ministro da Saúde de Michel Temer enumerou as ações do governo federal.

“Ainda com poucas vacinas autorizadas pela Anvisa, e portanto atrasando o nosso cronograma de vacinação, mas o governo fez os contratos, assinou os contratos e tem as 560 milhões de doses de vacinas contratadas”, declarou Barros, afirmando que o governo contratará mais, "porque como estamos vendo agora, a programação de entrega de vacinas não pode ser cumprida porque não houve a possibilidade da liberação da Anvisa nem da Covaxin, nem da Sputnik, nem de outras vacinas que estão lá pedindo o uso emergencial”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.