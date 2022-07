Líder do MST promete intensificar manifestações “contra ofensiva golpista de Jair Bolsonaro”

"Não vamos deixar as ruas vagas para o bolsonarismo na véspera da eleição. Estaremos nas ruas, mas sem cair em provocações", disse o dirigente do MST, João Paulo Rodrigues edit

247 - O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) vai intensificar a participação nas manifestações na Campanha "Fora, Bolsonaro" em virtude da aproximação do pleito presidencial de outubro. “O importante é criar um caldo de luta e que possa sinalizar a Bolsonaro e aos seus que estamos atento. Não vamos deixar as ruas vagas para o bolsonarismo na véspera da eleição. Estaremos nas ruas, mas sem cair em provocações”, disse um dos líderes do MST, João Paulo Rodrigues ao blog do jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles.

“Não achamos que, necessariamente, precise envolver a campanha de Lula. O objetivo principal é a resistência contra a ofensiva golpista bolsonarista, protestar contra as ações do Congresso, que tem se mostrado de que lado está, e mostrar a fome e a miséria que atingem o país”, completou o dirigente.

Ainda segundo a reportagem, ao menos três atos deverão ser realizados até o dia 7 de Setembro, “quando bolsonaristas prometem encher as ruas a favor do presidente, com alta chance de ataques às instituições, como o STF (Supremo Tribunal Federal) e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

