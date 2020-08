Líder do PCdoB na Câmara que STF revogue prisão domiciliar de Sara Winters: é muito perigoso ela estar solta

247 - A líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, Perpétua Almeida (AC), solicitou que o Supremo Tribunal Federal (STF) revogue a decisão que determinou que a militante bolsonarista Sara Giromini, conhecida como Sara Winters, ficasse em prisão domiciliar. "Ela [Sara] está descumprindo as regras da prisão domiciliar. É muito perigoso ela estar solta”, afirmou Pérpetua em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Ela foi presa por formular ameaças contra ministros do STF.

Pedido feito pela parlamentar foi formulado após a ativista de extrema direita divulgar dados pessoais da menina de dez anos que engravidou após ser estuprada por um tio no Espírito Santo. Sara também divulgou informações sobre o hospital do Recife – para onde a criança foi transferida – e do médico que realizou o procedimento de aborto autorizado pela Justiça.

"É perturbação de ordem pública tentando impedir decisão judicial, divulgação dos dados de uma menor, a exposição de um profissional no devido cumprimento da lei, afinal ela expôs também o médico. São vários crimes", disse Perpétua Almeida.

Ainda segundo ela, "não é possível aceitar que a investigada Sara Giromini, em pleno usufruto do benefício da prisão domiciliar, continue a descumprir as leis e a Constituição do país, promovendo calúnias, agredindo pessoas e instituições, e, neste caso gravíssimo, agindo com crueldade inominável, violando mais uma vez os direitos fundamentais de uma criança vítima de tantos atos bárbaros de violência sexual e psicológica".

