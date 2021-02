Líder do PT diz que Maia descarta abrir impeachment de Bolsonaro

247 - O deputado Enio Verri (PR), líder do PT na Câmara, afirmou nesta segunda-feira (1) que o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não vai abrir o processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, como vem sendo especulado desde cedo.

“Ele [Maia] disse que não vai abrir [o processo de impeachment]”, anunciou Verri a jornalistas, ao sair do gabinete da presidência da Câmara, segundo site Metrópoles.

O líder do PT se reuniu com Maia para resolver a questão da adesão da sigla ao bloco do candidato Baleia Rossi (MDB-SP). O Partido dos Trabalhadores havia realizado o registro na Mesa Diretora após o prazo, que vencia às 12h.

O candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara, Baleia Rossi, deve ser derrotado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), apoiado por Jair Bolsonaro. Nesta segunda-feira, o DEM anunciou a saída do grupo de apoio a Baleia Rossi. Desgastado, Maia anunciou que deixará a legenda.

O conhecimento liberta. Saiba mais