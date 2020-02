Revista Fórum - Após a Associação Nacional dos Transportadores Autônomos do Brasil (ANTB) anunciar neste sábado (15) que a categoria vai aderir e prestar total apoio à greve nacional dos petroleiros, caminhoneiros da Baixada Santista, em São Paulo, confirmaram paralisação para a próxima segunda-feira (17).

Em vídeo, o líder da categoria diz que a greve vai durar 24 horas, com início à meia noite do domingo (16), e acontecerá no Porto de Santos. Dentre os principais questionamentos da assembleia dos caminhoneiros da Baixada Santista, estão: o piso mínimo de frete, o preço dos combustíveis e a perda de trabalho no Porto.

Líder dos caminhoneiros anuncia paralisação para segunda-feira (17) pic.twitter.com/oghGHzINu0 February 15, 2020





