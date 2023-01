Líder indígena diz que pediu ajuda a Mourão para retirada de garimpeiros em terra Yanomami

"Não aconteceu nada e não foram tomadas as providências que pedi na presença do vice-presidente Mourão”, diz o vice-presidente da Associação Hutukara, Dário Kopenawa edit

247 - O vice-presidente da Associação Hutukara, Dário Kopenawa,que representa o povo Yanomami, disse em entrevista à Globo nesta terça-feira (24), que pediu ajuda ao então vice-presidente Hamilton Mourão para retirar garimpeiros de terras indígenas.

Segundo Dário, o pedido foi feito diretamente ao general. No entanto, mesmo após o alerta nada foi feito.

“Eu conversei pessoalmente com o vice-presidente Hamilton Mourão para tomar as providências mais urgentes e retirar os garimpeiros da Terra Indígena Yanomami. Não aconteceu nada e não foram tomadas as providências que pedi na presença do vice-presidente Mourão”, disse Dário Kopenawa.

Em 2019, lideranças dos povos Yanomamis avisaram o governo Bolsonaro sobre o genocídio em suas terras.

