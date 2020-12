Líder yanomami é eleito para a Academia Brasileira de Ciências

Da Revista Fórum - O líder indígena Davi Kopenawa, da tribo dos yanomamis, é um dos novos integrantes da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Ele foi eleito membro colaborador da associação na quinta-feira (3), pela diretoria da entidade.

Segundo a própria instituição, os membros colaboradores são “personalidades que tenham prestado relevantes serviços à instituição ou ao desenvolvimento científico nacional”. Kopenawa foi escolhido para integrar esse grupo juntamente com o professor e cientista político Abílio Baeta Neves, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Kopenawa é reconhecido mundialmente por sua luta em defesa dos yanomamis. No ano passado, por sua luta liderando a associação Yanomami Hutukara, ele ganhou o prêmio Right Livelihood. Ele também é o único membro do povo a escrever um livro, intitulado “A Queda do Céu”.

