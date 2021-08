Lideranças de esquerda proclamam: "Lula livre, Brasil livre"

Lideranças de partidos de esquerda e movimentos sociais publicam artigo destacando que a campanha Lula Livre representa também a luta por "um Brasil livre da fome, do desemprego, da violência, do coronavírus e de Bolsonaro" edit

247 - Lideranças de partidos de esquerda e movimentos sociais publicam nesta terça-feira (3) na Folha de S.Paulo artigo destacando que a campanha pela libertação de Lula representa também a luta por "um Brasil livre da fome, do desemprego, da violência, do coronavírus e de Bolsonaro".

"Às vésperas do bicentenário da Independência, o presente e o futuro do Brasil estão sob grave ameaça. Os atuais governantes estão nos conduzindo em direção ao que éramos na década de 1920: um país primário-exportador, submisso a interesses estrangeiros, com reduzidas liberdades democráticas e com a questão social sendo tratada como “caso de polícia”, escrevem Fernando Haddad (PT), Jandira Feghali, (PCdoB), João Paulo Rodrigues, membro da coordenação nacional do MST, Paulo Okamotto, diretor do Instituto Lula, e Valério Arcary (PSOL).

No texto, os dirigentes denunciam "a farsa judicial contra Lula —pilotada pelo ex-juiz Sergio Moro e pela Operação Lava Jato, com a complacência de setores do Judiciário, intenso apoio midiático, retaguarda da cúpula das Forças Armadas e assistência técnica dos EUA". Segundo eles, a Lava Jato "foi parte importante dessa operação contra a soberania, as liberdades e os direitos do povo brasileiro, abrindo caminho para a eleição fraudulenta de Jair Bolsonaro".

"A libertação de Lula e a anulação de suas condenações, acompanhada pelo arquivamento de todos os processos, ainda uma batalha inconclusa, são bandeiras a serviço do futuro de todo o povo brasileiro", opinam.

No artigo, os dirigentes progressistas afirmam o valor da campanha Lula Livre, como uma "trincheira na defesa de um país soberano, socialmente justo e democrático", por um "Brasil livre da fome, do desemprego, da violência, do coronavírus e de Bolsonaro".

