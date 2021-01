Lideranças do movimento negro passam mensagem sobre 2020: enquanto houver racismo, não haverá democracia

Coalizão Negra por Direitos - Neste 2020, o povo negro brasileiro gritou em alto e bom som: “Enquanto houver RACISMO, não haverá DEMOCRACIA!”. Será um ano lembrado pela luta e resistência do movimento negro, que ocupou o debate público como nunca antes.

Em 2021, a luta contra o racismo e pelas vidas negras continua! Assista esse vídeo gravado por 81 lideranças de movimentos negros de todo país com uma forte mensagem ao povo brasileiro. Este é o MANIFESTO da COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS.

Assine: https://comracismonaohademocracia.org

#ComRacismoNãoHáDemocracia

Participam do vídeo: Abner Sótenos – Coletivo de apoio à Coalizão Negra por Direitos nos EUA | Adriana Moreira – Coletivo Sankofa – SP | Alexandre Nascimento – Ondjango – RJ | Allyne Andrade – Aqualtune Mulheres Negras – RJ | Ana Flavia – Rede de Historiadorxs Negrxs – DF | Ana Paula – Marcha das Mulheres Negras – SP | Anielle Franco – Instituto Marielle Franco – RJ |Baba Diba – Renafro – Porto Alegre – RS | Beatriz Lourenço – Uneafro Brasil – SP | Bianca Santana – Uneafro Brasil – SP | Biatriz Santos – Coletivo Cara Preta – Camaragibe – PE | Biko Rodrigues – CONAQ – Coord. Nacional dos Quilombos do Brasil – SP | Carol Fonseca – Uneafro e Coletivo de apoio à Coalizão Negra por Direitos nos EUA | Caroline Nascimento – Onjgango – RJ | Douglas Belchior – Uneafro Brasil – SP | Dudu Ribeiro – Innpd – Iniciativa Negra por Uma Nova Política Sobre Drogas – Nacional – BA | Eliel Silva – Gajop – PE | Eliete Paraguassu – Movimento Pescadores e Pescadoras – BA | Flavia Oliveira – Jornalista e ativista negra – RJ | Hédio Silva – IDAFRO – SP Hélio Santos – Instituto Brasileiro de Diversidade – BA | Ieda Leal – Movimento Negro Unificado – GO | Ingrid Farias – Renfa – PE| Ivair Augusto – ABPN – DF | Jefferson Barbosa – PerifaConnection – RJ | Jessica Oliveira – Coletivo Sapato Preto – Belém do Pará | Joseane Santos – Frente de Mulheres Negras do DF e do Entorno| Juliana Góes – Coletivo de apoio à Coalizão Negra por Direitos nos EUA | Leila Lopes – Rede Sapatá – DF | Leonor Araújo – Movimento Negro – ES | Lia Manso – Criola – RJ | Lindinalva Barbosa – Mahin – Organização de mulheres negras | Luana Vieira – Pretas em Movimento – MG | Luana Vieira – Pagode na Disciplina e Uneafro Brasil – SP | Lucia Xavier – Criola – RJ | Luciene Lacerda – Campanha 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo e Instituto Búzios – RJ | Mãe Nilce – Renafro e Ile Omolu Oxum – RJ | Maira Vida – Angaju – BA | Maria Amália – Pretaria.org – RJ | Maria Helena – CFNTX – Movimento Negro de Altamira – PA | Maria José Menezes – Marcha das Mulheres Negras de SP | Maria José Pacheco – Mahin – Organização de Mulheres Negras – BA | Maria Silvia – Geledés – SP | Mariana Andrade – Frente de Mulheres Negras do DF e Entorno | Mariana Paz – Gajop – PE | Marina Andrade – Frente de Mulheres Negras do DF e Entorno | Mauricio Augusto – CCN – Centro de Cultura Negra do Maranhão | Max Maciel – Movimento de Periferias do DF | Milton Barbosa – Movimento Negro Unificado – SP | Monica Brito – Movimento Negro de Altamira – PA | Monica Cunha – Movimento Moleque – RJ | Mônica Oliveira – Rede de Mulheres Negras de Pernambuco | Neon Cunha – Marcha das Mulheres Negras – SP | Nieta Luísa Costa – Imune – Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso | Pastor Ariovaldo Ramos – Evangélicos Pelo Estado de Direito – SP | Pedro Borges – Alma Preta – SP | Regina Adami – IROHIN – Centro de Documentação, Comunicação e Memória Afro Brasileira – BA | Regina Lucia – Movimento Negro Unificado – SP | Renata Prado – Frente de Mulheres do Funk – SP | Rosilene Torquato – APN’s Brasil – RJ | Samuel Vida – Angaju – BA | Sandra Silva – CONAQ – Coord. Nacional dos Quilombos do Brasil – MG | Santa Alves – Unegro – DF | Sara Branco – Ceert – SP | Seimour Souza – NICA e LabJaca – RJ | Selma Dealdina – Cood. Nacional dos Quilombos do Brasil – ES | Sheila de Carvalho – Uneafro Brasil – SP | Suelaine Carneiro – Geledes – SP| Sueli Carneiro – Geledes – SP | Thayna Yaredy – Coletivo Advogados Negros e Negras – SP | Thuane Nascimento – PerifaConnection – RJ | Tito Fantasma – Coletivo de Esquerda Força Ativa – SP | Valeska Mota – Rede Ubuntu Educação Popular – BA | Vanda Menezes – Movimento Mulheres Negras de Alagoas | Vanessa Beco – Pretas em Movimento – MG | Vera Araújo – Frente de Mulheres Negras do DF e Entorno | Vilma Reis – Mahin – Organização Negra – Bahia | Wagner Moreira – IDEAS – BA | Wania Santana – Ilê Omolu Oxum – RJ | Zélia Amador – Cedempa – PA | Zizele Ferreira – Coletivo Negro da UFMT – MT e os ERES: Fidel Belchior, Kizzy Makena, Rafaella Vieira, Rayssa Vieira e Jorge Eduardo

Edição: Thiago Fernandes

