Lideranças do PL veem ‘jogo duplo’ de Eduardo Bolsonaro no partido

247 - “Lideranças da ala moderada do PL veem jogo duplo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) dentro do partido”, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

“Segundo este grupo, o filho de Jair Bolsonaro costuma dizer ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, que trabalha para apaziguar os ânimos entre os bolsonaristas radiciais da legenda, quando, nos bastidores, estimula a disputa interna no PL”, acrescenta.

