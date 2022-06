Lideranças dos caminhoneiros dizem que ataques de Lira à Petrobrás mostram que ele foi contaminado "com o vírus da fake news"

Apoie o 247

247 - Lideranças dos caminhoneiros afirmaram que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), foi contaminado “com o vírus da fake news” por chamar o presidente da Petrobrás, José Mauro Ferreira Coelho, de “ilegítimo e de acusar o gestor de praticar “terrorismo corporativo” contra o governo Jair Bolsonaro em um artigo publicado neste domingo (19).

"O presidente da Câmara está tentando tirar a responsabilidade do governo e colocar somente na Petrobrás", disse o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, ao jornalista Chico Alves, do UOL. "O atual presidente da Petrobrás é legítimo, foi indicado pelo Bolsonaro", completou.

Já o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, deputado Nereu Crispim (PSD-RS) afirmou que o presidente da Câmara” se contaminou com o vírus da fake news, fez uma verdadeira manifestação Tabajara!". "É pior que as mentiras descaradas do presidente Jair Bolsonaro", emendou.

Ainda segundo Crispim, "a frente parlamentar dos caminhoneiros vai informar nesta segunda-feira (20) a Lira que o presidente da Petrobrás é indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que ele apoia. Vamos mostrar também, se não sabe, que o conselho da empresa é composto por pessoas ligadas ao governo que ele apoia".

"E que toda essa bagunça com propósito eleitoreiro é subordinada ao presidente da República mentiroso que não cumpriu as promessas de campanha para os caminhoneiros, que ele apoia", ressaltou.

Nesta segunda-feira, Lira irá comandar uma reunião de líderes dos partidos na Câmara para definir quais projetos serão colocados em votação. A reunião, que ocorre toda terça-feira, foi antecipada após o anúncio do reajuste de 5,18% no litro da gasolina e de 14,26% no do diesel aplicado nas refinarias da Petrobrás.

