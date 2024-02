Lideranças evangélicas elogiam fala de Lula e dizem que não há contradição em ser crente e criticar Israel

Apoie o 247

BRASIL DE FATO - A fala do presidente Lula que gerou uma crise diplomática com Israel foi elogiada por lideranças evangélicas ouvidas pelo Brasil de Fato. Elas também disseram não ver contradição em pertencer a religiões cristãs, pentecostais ou neopentecostais, e criticar o governo israelense.

"Lula foi cirúrgico em sua fala e disse o que está ocorrendo em Gaza, já que a neutralidade em relação a este assunto é impossível. Seu posicionamento, como chefe de Estado e liderança global, eleva a responsabilização dos diferentes países em relação ao genocídio palestino que ocorre há décadas", afirmou pastora luterana Romi Bemcke, da secretaria geral do Conselho Nacional de igrejas Cristãs do Brasil.

Já o pastor Ariovaldo Ramos, coordenador nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito acredita que o termo genocídio foi muito bem empregado, "uma vez que as vítimas não têm como responder ao ataque, somente aguardam o momento da fatalidade".

"Entendi que Lula não comparou os dois exércitos (da Alemanha nazista e o israelense atual), mas sim duas situações angustiantes, quando as vítimas ficam totalmente à mercê de seus algozes."

POR QUE A DEFESA DE ISRAEL? - Também da coordenação da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Nilza Valéria Zacarias destaca que a fala de Lula "não pode ser vista isoladamente, mas sim no contexto de que o Brasil já havia concordado com a África do Sul, que classificou o que está acontecendo lá como genocídio". Ela diz que "nenhuma guerra é aceitável à partir da leitura de textos bíblicos".

"Considerando que sou evangélica, minha vida será pautada pelos princípios que norteiam minha fé. Assim, não é aceitável que mães percam seus filhos, crianças morram, idosos.... pessoas que olham para suas vidas e enxergam apenas terror e destruição."

Mas de onde vem a ligação de certas igrejas cristãs pentecostais e neopentecostais com o estado judaico de Israel? Os religiosos concordam que essa ligação é baseada em princípios errados.

"Eles estabelecem uma relação direta e equivocada entre o Estado de Israel contemporâneo e o povo bíblico de Israel. Importante chamar a atenção que o Israel bíblico não tem nada a ver com o atual Estado de Israel", explica a pastora Romi Bencke.

ENTENDA O CASO - As declarações de Lula foram feitas no último final de semana, durante sua passagem pela Etiópia. Ele criticou países desenvolvidos por reduzirem ou cortarem a ajuda humanitária na região, classificou as mortes de civis em Gaza como genocídio, e afirmou que “o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”.

"Não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças", disse Lula.

O governo israelense sentiu o golpe. Declarou Lula persona non grata, exigiu desculpas, acusou o brasileiro de antissemitismo, provocou o Brasil pelas redes sociais e pediu explicações ao nosso embaixador no país. Mas não conseguiu que muitos outros países compartilhassem de seu ultraje. Ao contrário, após Lula subir o tom, dezenas de países da União Europeia pediram cessar-fogo em Gaza.

Até os EUA, maior patrocinador de Israel demonstrou não ter interesse em criar uma crise diplomática com o Brasil. Após dizer que "não concorda" com a comparação feita por Lula, o secretário de Estado, Antony Blinken, fez sua primeira visita ao país e elogiou a parceria entre as nações.

No Brasil, a situação foi politizada, com mais de 100 deputados aproveitando a situação para tentar emplacar um improvável pedido de impeachment - que, se for adiante, não deve sair da gaveta do presidente da Câmara. O presidente do Senado Rodrigo Pacheco chegou a pedir que Lula fizesse um pedido de desculpas para Israel, sendo duramente contestado pelo senador Omar Aziz (PSD).

Rodrigo Pacheco tentou constranger o presidente Lula exigindo uma retratação e tomou essa invertida sensacional do Omar Aziz! pic.twitter.com/IwRJxRSxA5 — Andrade (@AndradeRNegro2) February 20, 2024

A Frente Parlamentar Evangélica emitiu nota de repúdio, dizendo que Lula havia criado uma "crise desnecessária". Mas, na visão das lideranças religiosas ouvidas pela reportagem, não seria contradição para evangélicos criticarem a matança de palestinos promovida por Israel desde outubro.

" Ao contrário, se cremos em um Deus da vida, a fé nos exige um posicionamento firme em relação a toda e qualquer política que hierarquiza existências. A vida dos palestinos é inegociável" conclui Ariovaldo.

