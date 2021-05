Lideranças vão às redes e lembram o Dia Contra a Homofobia: "temos um governo LGBtfóbico no poder"

247 - Várias lideranças foram ao Twitter lembrar o Dia Internacional Contra a Homofobia, celebrado nesta 17 de maio, segunda-feira. "Temos um governo LGBTfóbico no poder, que nega direitos a essa população e provoca o ódio. Mas eles nunca vão poder nos dizer como ser e amar!", afirmou a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).

Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), alertou para os mais de 230 "casos de crime de ódio" cometidos contra a população LGBT no ano passado. "O preconceito mata!", escreveu no Twitter.

O jurista Thiago Amparo destacou que "o país nunca adotou uma legislação federal que protegesse LGBTs, que ainda somos um dos países mais violentos contra LGBTs e que somos governados por um presidente lgbtfóbico".

"Todo mundo merece uma vida livre de discriminação", afirmou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

Grupo Gay da Bahia

Em relatório que apontou 237 mortes no ano passado contra a comunidade LGBT no Brasil, o professor Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, que monitora a violência contra o segmento, alertou para "mensagens aterrorizantes" dos apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais. De acordo com o docente, essas propagações discriminatórias também deixam homossexuais e trans com medo de fazer denúncias.

Jair Bolsonaro

No dia contra a homofobia, o colunista da Revista IstoÉ Ricardo Kertzman chamou Jair Bolsonaro de 'gay passivo', ao criticar os ataques homofóbicos do ex-capitão, com o texto intitulado: “Bolsonaro, além de brocha, deve ser gay ‘passivo’; só pode”. "Não adianta tentar me cantar!", rebateu Bolsonaro nas redes sociais.

Confira mais reações:

Hoje é Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia.



Em 2020, o Brasil registrou a morte de 237 LGBTs, vítimas do ódio e do preconceito. Temos um governo LGBTfóbico no poder, que nega direitos a essa população e provoca o ódio. Mas eles nunca vão poder nos dizer como ser e amar! pic.twitter.com/8XUDhva9qL — Talíria Petrone (@taliriapetrone) May 17, 2021





Hoje é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. 237 pessoas LGBTs foram assassinadas em 2020 no Brasil em casos de crime de ódio. O preconceito mata! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 17, 2021

Neste dia de combate à LGBTfobia que seja mais do que tudo, um dia de reflexão. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT no mundo e estar vivo é ainda o nosso maior ato de resistência. NÃO DEVERIA SER ASSIM.



HOMOFOBIA É CRIME! — GIL DA VIGOR 🎓 (@gilnogueiraofc) May 17, 2021

Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Lembremos que o país nunca adotou uma legislação federal que protegesse LGBTs, que ainda somos um dos países mais violentos contra LGBTs e que somos governados por um presidente lgbtfóbico. Seguimos na luta. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ — Thiago Amparo (@thiamparo) May 17, 2021

17M DIA INTERNACIONAL CONTRA A LGBTFOBIA.

Todo mundo merece uma vida livre de discriminação com base na orientação sexual!



Diga não a LGBTFOBIA!#17MVIDAVACINATRABALHO — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) May 17, 2021

Se fere minha existência eu serei a resistência



DIGA NÃO A LGBTFOBIA pic.twitter.com/ahmKYdTbUn — Surtadona (@M_Delxs) May 17, 2021

O Dia Internacional contra a LGBTfobia marca o combate ao preconceito, violência e discriminação. 🇾🇪🏳️‍🌈



O JEC é contra todo tipo de preconceito. Atitudes discriminatórias não são bem-vindas em nosso clube e em nossas arquibancadas!#JECparaTodos pic.twitter.com/wYb3Fj9zxZ — JEC 🏳️‍🌈 (@jec_online) May 17, 2021

