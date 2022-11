Líderes da oposição repudiam ataque a ministros do STF nos EUA

Apoie o 247

247 - Líderes da oposição na Câmara divulgaram nota em que repudiam o ataque sofrido por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (13), por parte de militantes bolsonaristas.

,“Não podemos aceitar que autoridades públicas constituídas sejam agredidas, ofendidas e violentadas em razão do simples fato de cumprirem os deveres de ofício que lhes cabe”, diz o texto, que também pede o respeito à vontade da maioria na eleição para que o país “possa resolver os seus problemas, que são urgentes, através do diálogo e das vias formais da democracia”.

Leia a íntegra da nota:

REPÚDIO AOS ATAQUES CONTRA MINISTROS DO STF NOS EUA

Somos totalmente favoráveis à liberdade de expressão e de manifestação, mas repudiamos com veemência todo e qualquer tipo de violência, como o ataque de apoiadores de Jair Bolsonaro a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal de Contas da União (TCU), ocorrido na noite deste domingo (13), em Nova Iorque (EUA), por ocasião de um evento sobre liberdade e democracia no Brasil do qual participam como convidados.

Não podemos aceitar que autoridades públicas constituídas sejam agredidas, ofendidas e violentadas em razão do simples fato de cumprirem os deveres de ofício que lhes cabe. O Estado Democrático de Direito comporta e tem como essência a contraposição e divergência de ideias. Entretanto, a liberdade de expressão, a qual defendemos cotidianamente em nossos mandatos, não pode ser usada como escusa para agressões e ofensas.

Neste processo eleitoral, com uma participação recorde na história, a população elegeu de forma soberana um novo presidente, que tomará posse no dia 1º de janeiro próximo. Não podemos aceitar, portanto, que grupos inconformados com esse resultado queiram praticar atos antidemocráticos e violentos contra a sociedade e seus representantes.

Esperamos que a vontade da maioria seja respeitada, para que o país possa resolver os seus problemas, que são urgentes, através do diálogo e das vias formais da democracia.

Nosso país vive uma grave crise social e econômica e precisamos da colaboração de todos para que possamos superar esse momento e garantir dignidade e melhores condições de vida para o conjunto da população.





Brasília, DF, 14 de novembro de 2022.

Dep. Alencar Santana (PT-SP) – Líder da Minoria na Câmara

Dep. Wolney Queiroz (PDT-PE) – Líder da Oposição na Câmara

Dep. Afonso Florence (PT-BA) – Líder da Minoria no Congresso

Dep. André Figueiredo (PDT-CE) – Líder do PDT na Câmara

Dep. Bacelar (PV-BA) – Líder do PV na Câmara

Dep. Bira do Pindaré (PSB-MA) – Líder do PSB na Câmara

Dep. Joênia Wapichana (Rede-RR) – Representação da Rede na Câmara

Dep. Reginaldo Lopes (PT-MG) – Líder do PT na Câmara

Dep. Sâmia Bonfim (PSOL-SP) – Líder do PSOL na Câmara

