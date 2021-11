Líderes do governo na Câmara falam em crise institucional com STF se decisão de Rosa Weber contra barganhas não cair

Parlamentares governistas acusam a ministra Rosa Weber de interferência em decisões do Legislativo e falam em crise entre poderes edit

247 - Lideranças ligadas ao governo no Congresso dizem que a decisão liminar da ministra Rosa Weber, do STF, de suspender a execução das chamadas "emendas de relator", como se referem ao orçamento secreto em poder de Arthur Lira, é uma interferência no Legislativo.

Caso a liminar não caia, dizem, uma crise institucional deve se impor, informa o Painel da Folha de S.Paulo. Os líderes governistas, favorecidos pelas barganhas de Arthur Lira, alegam que as emendas estão relacionadas a interesses de grande número de deputados, que vão se unir contra o bloqueio.

Um dos mais revoltados contra decisão da ministra Rosa Weber é o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM). Ele argumenta que o STF não pode virar instância de recurso para quem perde votação no Legislativo. Ramos em alguns casos se opõe a manobras do governo Bilsonaro, mas neste caso faz coro com os bolsonaristas.

Por outro lado, a oposição considera que sem a possibilidade de oferecer recompensas aos deputados em forma de emenda, as barganhas por votos devem estagnar.

