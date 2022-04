Líderes do PT consideram improvável vitória de Lula no primeiro turno depois da janela partidária

Avaliação é que a janela partidária fortaleceu o Centrão, base de apoio do governo Jair Bolsonaro e pode dificultar a vitória de lula no primeiro turno edit

247 - Apesar de as pesquisas eleitorais apontarem Luiz Inácio Lula da Silva à frente de todos os demais candidatos, lideranças do PT avaliam que as mudanças decorrentes da troca de partidos em função da janela partidária podem levar a disputa presidencial para o segundo turno. A avaliação é que as trocas de partidos decorrentes da janela partidária fortaleceram o Centrão, partido de apoio da base do governo Jair Bolsonaro, o que poderá trazer dificuldades para a campanha do ex-presidente. O assunto teria sido discutido internamente pelo PT nesta segunda-feira (5).

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Jair Bolsonaro conseguiu ampliar sua base de sustentação ao se mudar para o PL, o que elevou a bancada do partido na Câmara para 77 deputados. Além disso, o PP e o Republicanos também ampliaram suas bancadas. Já o União Brasil, fruto da junção do DEM com o PSL, encolheu.

“Já o PT, que segue como o segundo partido da Casa, contabiliza apenas dois deputados além dos eleitos em 2018. Havia a expectativa de receber mais parlamentares do PSB, insatisfeitos com a não adesão à federação, mas isso não se concretizou”, destaca a reportagem.

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, porém, observa que apesar da movimentação partidária o efeito sobre a governabilidade é “nulo” uma vez que a proporção entre os parlamentares da base governista e da oposição permaneceu inalterada.

Lopes também destaca que o pequeno número de novos filiados está ligado a uma estratégia do partido pela busca de novos quadros, além da priorização da federação com o PV e o PCdoB. "Acredito que a bancada do governo fez uma aposta de buscar eleger os mesmos! Impossível! O sistema proporcional de votação impedirá a reeleição dos mesmos", disse o parlamentar.

