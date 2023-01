Líderes do PT protocolam ação contra parlamentares que incentivaram atos terroristas

Bancada do PT alega ser inadmissível que parlamentares possam incentivar, apoiar ou exultar os ataques que atingiram a própria Casa Legislativa em que vão trabalhar edit

247 - O atual líder da bancada do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG), e o líder eleito , Zeca Dirceu (PR), que assumirá o cargo no dia 1 de fevereiro, quando se inicia a nova legislatura, protocolaram uma representação pedindo a responsabilização criminal de parlamentares bolsonaristas que incentivaram ou manifestaram apoio aos atos terroristas e de depredação dos prédios dos Três Poderes no último domingo (8), em Brasília,

Na ação, o PT alega ser inadmissível que parlamentares possam incentivar, apoiar ou exultar os ataques que atingiram a própria Casa Legislativa em que vão trabalhar. “Não é possível divisar, imaginar ou admitir qualquer tipo de conciliação com um homem ou mulher, que eleitos para defender o Estado Democrático de Direito e as Instituições que vão representar, antes mesmo de tomarem posse e prestar juramento nesse sentido, já tenham aderido às ações criminosas que tentaram destruir o Parlamento, conspurcar a Democracia e impedir o livre exercício das funções constitucionais”, destaca um trecho da representação.

