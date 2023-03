Líderes do União Brasil saem em defesa de ministro e criticam Gleisi

Apoie o 247

247 - A deputada federal e presidenta nacional do PT Gleisi Hoffmann (PR) defendeu o afastamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), "para poder explicar e justificar” sua conduta. Ela se refere à reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, que mostra que o ministro usou aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir a leilões de cavalos de raça.

O ministro também teria recebido diárias do governo federal pelo período em que esteve em viagem pessoal.

A declaração incomodou os líderes do União Brasil no Congresso Nacional, Elmar Nascimento, na Câmara, e Efraim Filho, no Senado. Em nota os parlamentares disseram que a deputada utiliza “dois pesos e duas medidas” para tratar de assuntos da vida pública.

“Lamentamos que Gleisi utilize dois pesos e duas medidas para tratar de assuntos inerentes à vida pública. Quando atitudes dos seus aliados são contestadas — e não faltaram acusações a membros do PT na história recente do país — a parlamentar prega o direito de defesa. Quando a situação se inverte, prefere fazer pré-julgamentos”, consta na nota.

