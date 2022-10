Líderes religiosos escrevem carta ao povo brasileiro para justificar voto em Lula

Apoie o 247

247 - Líderes religiosos declararam voto no candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticaram Jair Bolsonaro (PL). "Declaramos nosso voto e apoio ao ex-presidente Luís (Luiz) Inácio Lula da SIlva, por entendermos que é a nossa única opção para reconstruir o Brasil comprometida com a democracia, pluralidade e justiça social".

"Diante de tudo o que estamos vivenciando nesses últimos quatro anos, com mais de 700 mil mortes causadas pela deliberada ação do Governo Federal em atrasar vacinas, com o retorno da fome e da miséria que assola o país, genocídio contra povos originários, destruição dos nossos biomas, desmonte de todas as políticas sociais e instrumentalização da fé para um projeto de poder, não lavemos as nossas mãos!". "Não silenciemos!", afirmaram. "Escolhamos o Presidente do Brasil impulsionados pela FÉ e pelo compromisso com uma vida digna e justa para todas e todos".

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (7), mostrou que o ex-presidente continua liderando as intenções de voto para o segundo turno contra Bolsonaro, marcado para o dia 30 de outubro.

Veja a íntegra da nota escrita por religiosos:

Nós, líderes religiosos e praticantes de diferentes credos e tradições, direcionamos nossa voz ao povo brasileiro. Nesse momento político conturbado, violento e disputado pelas redes sociais, convidamos todas as pessoas a assumirem sua cidadania, escolhendo cuidadosamente seu candidato e verificando seu alinhamento com os valores comuns a todas as mais diversas tradições de fé que permeiam o coração do nosso povo, como a defesa da PAZ e da JUSTIÇA, a condenação a qualquer forma de violência contra o próximo e a defesa dos pobres e oprimidos.

Para chegar a este caminho de Paz e Justiça, não podemos usar do mal e da violência, da tortura, da pena de morte, das agressões à vida, do recurso às armas, da exclusão de pessoas nem da justiça com as próprias mãos, princípios que não condizem com os de nenhuma tradição de fé em nossa nação. Condenamos fortemente o uso da instrumentalização da fé como mecanismo de manipulação das consciências e argumento para a construção de projetos de poder. Deus não tem candidato, e todas e todos são livres para votar de acordo com a sua propria consciência. Condenamos, também, o abandono de acordos internacionais que valorizam a VIDA e a NATUREZA. É necessário, também, reafirmar o compromisso com a verdade. Não podemos aceitar o caminho da violência disseminado nas redes sociais por discursos e imagens fáceis, que procuram iludir almas sofridas. Sabemos que o universo das imagens, vivenciado por nós nas redes sociais, tem sido uma poderosa arma de comunicação e convencimento. No entanto, muito desse discurso virtual não é só violento, mas também instiga o que há de pior nas pessoas e transborda em atos hediondos no mundo real. Esse discurso é, também, falacioso, levando pessoas inocentes a compartilhar mentiras infinitamente. Essa postura de produzir conteúdo falacioso é prática daquele a quem chamamos "pai da mentira", o qual Deus abomina.

Estamos aqui lembrando que a prática do AMOR, da PAZ, da JUSTIÇA, do PERDÃO e a defesa dos VERDADEIROS VALORES DA FÉ devem ser relembrados a cada momento difícil como este pelo qual estamos passando. Estejamos juntos não só agora, mas também depois, na luta pela DEMOCRACIA, pela pluralidade de existência e de pensamento e pela convivência em harmonia.

Diante de tudo o que estamos vivenciando nesses últimos quatro anos, com mais de 700 mil mortes causadas pela deliberada ação do Governo Federal em atrasar vacinas, com o retorno da fome e da miséria que assola o país, genocídio contra povos originários, destruição dos nossos biomas, desmonte de todas as políticas sociais e instrumentalização da fé para um projeto de poder, não lavemos as nossas mãos! Não silenciemos! Escolhamos o Presidente do Brasil impulsionados pela FÉ e pelo compromisso com uma vida digna e justa para todas e todos. Nesse sentido, declaramos nosso voto e apoio ao ex-presidente Luís Inácio Lula da SIlva, por entendermos que é a nossa única opção para reconstruir o Brasil comprometida com a DEMOCRACIA, PLURALIDADE E JUSTIÇA SOCIAL.

Assinam:

Pastor Ariovaldo Ramos. Coordenador Nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de

Direito.

- Pe. Lino Allegri - CBJP NE1/CE (Comissão Brasileira de Justiça e Paz - Regional

NE1/CE)

- Pe. Ermanno Allegri, Movimento Igreja em Saída

- Jocely de Deus Pinheiro, Projeto Hanuman.

- Angelo Souza, Projeto Hanuman.

- Mardes Silva, pastor da Igreja Betesda do Ceará.

- Pastora Mônica Perote, Igreja Betesda do Itapery.

- CIS Comitê Islâmico de Solidariedade.

- Karine Garcez, muçulmana Cearense, membro fundadora nacional e Coordenadora do

Comitê Islâmico de Solidariedade - Ceará.

- Pastor Filipe Scarcella, pastor da Igreja Batista Soul Livre e membro da Aliança de

Batistas do Brasil.

- Edna Teixeira, Advogada. Evangélica Batista. Coordenadora da Frente de Evangélicos

pelo Estado de Direito/CE.

- Paulo Pires (Leigo católico) membro do Movimento Igreja em Saída

- Gicelia Batista (Espiritualista)

- Silvano Lima, Engenheiro Evangélico Batista. Membro da Frente de Evangélicos pelo

Estado de Direito/CE e da Comissão Inter-Religioso do PT/CE.

- Thiberio Azevedo, coordenador do Diversidade Católica Fortaleza.

- Mãe Kelma de Yemọjá - coordenadora Renafro/Ce.

- Regis Pereira, Ativista de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

- Ogan Leno Farias, Membro do CNPCT, REMA, ACBANTU, Coletivo IBILÉ, Candomblé.

- Babalorisa Cleudo Ti Osun.Sacerdote de Candonble

- Jonhy Loyola

(Igreja Betesda de Fortaleza)

- Jansen Viana

(Igreja Betesda de Fortaleza)

- Marcelo Gomes

(Igreja Betesda de Sobral)

- Leonardo Cruz

(Igreja Betesda do Itapery)

- Anderson Garcez

(Igreja Betesda de Vila das Flores em Pacatuba)

- Isaías Alves

(Igreja Betesda do Sítio São João em Fortaleza)

- Leny Brito

(Igreja Betesda do Ceará)

- Thiago Fonseca

(Coordenador da sanga budista Flor do Zen)

- Emair Borges

Evangélica

1a Igreja Batista de Fortaleza

Médica, progressista.

- Ya Evelane de Yemoja - Ilê de Yemoja - Aquiraz - Ce.

- Josy Kreissl

Evangélica

Publicitária e Secretária de Comunicação do PV Ceará.

- Elienai Cabral Jr

Igreja Betesda de Fortaleza

- James Clay Silva

Igreja Betesda de Juazeiro do Norte Ceará

- Marcelo Oliveira

Igreja Betesda de Jardim Castelão

- Fernanda Gonçalves de Souza, Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Fortaleza

- Otacilio Pontes

Igreja Betesda de Cidade 2000

- Celia Aderaldo

Igreja Betesda da Barra do Ceará

- Gilmar Pacífico

Igreja Betesda do Ceará

- Glorangela Ramos

Evangélica. Professora.

- Orestes Lisboa FilhoEvangélico. Advogado.

- Orestes Lisboa

Evangélico. Coronel Bombeiro.

- Talitha Ramos.

Evangélica. Advogada.

- Luciana Costa Guerra Lopes

Igreja Batista

Autônoma/ estudante

- Janaína Lisboa. Professora. Cristã Desigrejada.

- Maria Olívia Cabral TeixeiraMédica, progressista, desigrejada.

- Aiade Raíma Guerra Lopes

Igreja Baista

Arquiteta

- Lana Shara Guerra Lopes

Igreja Batista

Estudante

- Pe. Monte Alverne Queiroz Fraga, em licença.

- Pe. José Élio Correia de Freitas - Psicólogo.

- Evelize Regis de FreitasCristã. Ativista de direitos LGBT.

- Pe. EdCarlos

Missionário Redentorista/Ce

- Débora Tavares, cristã, psicanalista.

- Pedro Hallal EX reitor ufpel

- Pr. Marcos Batista

Assembleia de Deus

Teólogo, graduando em psicologia.

- Pra. Sara Cavalcante - Cristã, Formada no Rhema Brasil.

- Pe. Manfredo Araújo de Oliveira, professor da UFCE.

- Ademir Costa

Movimento Pro parque (leigo católico)

