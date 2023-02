Ligue 180: Ministério das Mulheres anuncia ações para o Carnaval

Apoie o 247

247 - O Ministério das Mulheres anunciou nesta quarta-feira (15) a antecipação de parte da reestruturação do Ligue 180, serviço telefônico gratuito de orientação e encaminhamento de denúncias .

Segundo o ministério, uma das ações prioritárias da pasta nesta primeira etapa foi a atualização da base de dados sobre os tipos de violência. Para enfrentar o aumento dos crimes sexuais contra as mulheres no período de festas, foram introduzidos, na base de dados sobre legislação e informações do canal, o conceito de “consentimento”, além dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, violência sexual mediante fraude e estupro corretivo. Também foi incluída a palavra stalking na definição do crime de perseguição.

“Nosso objetivo é retomar o objetivo de criação do Ligue 180 como um canal de orientação e acolhimento das mulheres, e não apenas de denúncias”, aponta a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

No último sábado (11), foi iniciada, ainda, uma capacitação da equipe de atendimento do Ligue 180 sobre os vários conceitos de violência sexual introduzidos na base de informações. “Ao ligarem para o 180, especialmente agora no Carnaval, as mulheres precisam ter informações e orientações adequadas sobre as violências que estão passando para que possam buscar e acessar a rede de serviços o mais rápido possível”, afirma a Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Denise Motta Dau.

O Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher - é gratuito, funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.

