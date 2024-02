Lindbergh lembra do 8/1 e cobra reação contra manifestantes golpistas: "querem ditadura"

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) alertou para o risco à democracia brasileira oferecido pela recente manifestação bolsonarista de cunho golpista na Avenida Paulista. De acordo com o parlamentar, é preciso que as autoridades adotem medidas para conter o crescimento das forças antidemocráticas no país, a exemplo das punições aplicadas aos terroristas de 8 de janeiro de 2023, que invadiram Brasília para tentar atingir o governo do presidente Lula (PT).

"O golpe não acabou! As manifestações bolsonaristas mostram que a democracia continua ameaçada. Os golpistas continuam ativos. Querem passar a borracha no que fizeram para, depois, fazer de novo", alertou Lindbergh em publicação na rede social X nesta terça-feira (27). >>> LEIA TAMBÉM: 88% dos manifestantes na Paulista creem na falsa teoria de que Bolsonaro venceu em 2022

O parlamentar ressaltou que o intuito final do bolsonarismo é atacar o Estado Democrático de Direito e implantar uma ditadura no Brasil, conforme já revelado em investigações da Polícia Federal contra os principais componentes do núcleo duro da extrema direita brasileira.

"Bolsonaro e bolsonaristas nunca acreditaram e não acreditam em democracia. A agenda deles é a da implantação de uma ditadura no Brasil, com ou sem tanques. Se não houver reação, como houve após o 8 de janeiro, é o que eles vão fazer. Precisamos reagir e reconstruir uma frente pela democracia! O primeiro passo é condenar os golpistas!", concluiu. >>> LEIA TAMBÉM: Partidos e movimentos populares organizam 'megamanifestação' para 24 de março pelo 'Sem Anistia'

O golpe não acabou! As manifestações bolsonaristas mostram que a democracia continua ameaçada. Os golpistas continuam ativos. Querem passar a borracha no que fizeram para, depois, fazer de novo. Bolsonaro e bolsonaristas nunca acreditaram e não acreditam em democracia. A agenda… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) February 27, 2024

