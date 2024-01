Lira cancela sua participação no evento sobre o 8 de janeiro

Apoie o 247

247 – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu não participar da solenidade agendada para esta segunda-feira (8) no Congresso Nacional, que comemora o primeiro aniversário dos ataques à praça dos Três Poderes. A razão apresentada para o cancelamento foi a ocorrência de problemas de saúde na família do parlamentar, segundo nota da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O evento, convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contará com a presença de ministros, governadores e representantes dos poderes Legislativo e Judiciário. Arthur Lira, inicialmente escalado para fazer um discurso durante a cerimônia, justificou sua ausência devido a questões familiares.

