Lira cria grupo de trabalho para coibir atentados à escolas e punir os agressores

Presidente da Câmara quer reunir os projetos que tratam do assunto e ampliar a abordagem também para a fiscalização na internet edit

247 - Os recentes atentados em escolas de diversos estados do Brasil levaram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a criar um grupo de trabalho para estudar medidas visando fiscalizar e punir os responsáveis pelos ataques.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, Lira “quer reunir os projetos que tratam do assunto e ampliar a abordagem também para a fiscalização na internet”.

Segundo aliados e interlocutores, o presidente da Câmara tem dito que “para cortar o mal pela raiz, é preciso ir ao foco do problema, que, para ele, está nas redes digitais”.

