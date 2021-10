Lira diz que há "possibilidades regimentais" de uma nova votação da PEC 5

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que há "possibilidades regimentais" de uma nova votação da PEC 5, que impõe limites ao Ministério Público.

"O jogo só termina quando acaba", declarou Lira, segundo reportagem do G1, após a derrota da PEC no plenário da Câmara por 297 votos favoráveis (11 a menos dos 308 necessários) e 182 contrários.

A proposta derrotada foi a do substitutivo do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) ao texto original, de autoria do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que, em tese, pode ser levado ao plenário em nova votação.

"Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais. Vamos analisar o que mudou em três votações para fazer uma análise política. O jogo só termina quando acaba", afirmou.

Como o texto rejeitado foi o substitutivo, o original da PEC, do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), ainda pode ser analisado.

