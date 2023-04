Lira diz que Haddad é 'aberto e razoável' e abre canal de diálogo com o presidente do Banco Central

Apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, é fundamental para que a Casa Legislativa aprove ao novo arcabouço fiscal elaborado pelo Ministério da Fazenda edit

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vem defendendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em conversa com autoridades, interlocutores e aliados. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Lira tem “repetido que o comandante da economia tem ‘conversado muito, se mostrado aberto’ e 'razoável’".

O parlamentar também tem ajudado na abertura de canais de diálogo entre o ministro e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, alvo de críticas do Planalto em função da manutenção da taxa básica de juros em 13,75%.

O apoio de Lira é fundamental para que a Câmara aprove o novo arcabouço fiscal, apresentado a ele na semana passada. Além disso, o parlamentar também tem conversado com o presidente do BC visando “preservar os canais dele com o ministro da Fazenda”.

”A ideia é que Campos não deixe Haddad ‘sozinho no meio da rua’ justamente no momento em que tenta aprovar o arcabouço fiscal apresentado pelo governo”, destaca a reportagem.

