Lira diz que não ouviu áudio, mas se 'for como é' ministro extrapola

247 - Apesar do escândalo ter sido um dos principais assuntos do dia, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou não ter ouvido o áudio em que o ministro Milton Ribeiro (Educação) diz priorizar amigos de pastor a pedido de Jair Bolsonaro (PL). No entanto, diz que, se for o audio como é, "ele extrapola um pouco a atividade do ministro e da pasta".

Lira justificou o fato de não ter ouvido o áudio porque "hoje a gente teve o dia inteiro cheio de reuniões".

"Mas não sei em que quadrante ou situação falou disso. Ele que tem que explicar em relação a isso", disse. "Não pode se ter dúvidas em relação a seriedade do ministro, principalmente da Educação, quanto ao ministério. Vamos esperar. Eu soube que houve pedidos de posicionamento, inclusive da bancada evangélica . E esperar vamos para ver o que acontece."

Sobre a possibilidade de convocação do ministro, Lira disse que "se tem alguma coisa que realmente fuja do padrão, do trabalho de um ministro e de seus funcionários, deve-se ter repercussão com relação a esse fato".

