Lira é cobrado nas redes após prometer entrega de 140 milhões de doses de vacina até maio

247 - Em 1 de março de 2021, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), prometeu, em entrevista à TV Record, que o Brasil receberia 140 milhões de doses de vacina até maio. Os imunizantes, porém, não chegaram.

Nesta segunda-feira (31), último dia de maio, internautas passaram a cobrar Lira pelas doses prometidas.

Segundo dados do site Our World in Data, somente 67,1 milhões de doses de vacinas foram aplicadas, o que equivale a menos da metade do que foi prometido pelo presidente da Câmara.

um trator passou por cima dos 140 milhões de vacina. — Esdruxu.lice (@alicebiruta) May 31, 2021

LorotaVac é a vacina do @ArthurLira_ — Fred Azevedo #VacinaPraTodosJa (@derf_odeveza) May 31, 2021

Pelo visto hoje vai ser a maior entrega de vacinas da história do brasil parabéns @ArthurLira_ https://t.co/k9unond5pM — gio (@giovana_ma1997) May 31, 2021

cadê as 140 milhões de vacinas prometidas para os meses de março, abril e maio, @ArthurLira_ ??? — stefanolopess (@stefanolopess) May 31, 2021

Tá junho e cadê???@ArthurLira_ CADE A PORRA DA MINHA VACINA! https://t.co/QED3gmyR7T — Gui Frodu (@guifrodu) May 31, 2021

