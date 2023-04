Lira e Pacheco dizem que não há resistência a Zanin no STF

"Nunca ouvi resistência", diz o presidente da Câmara; "Tem todas as prerrogativas para ser ministro", afirma o presidente do Senado edit

247 – Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), possuem visões semelhantes sobre a possível indicação do advogado Cristiano Zanin Martins pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O próximo posto na Suprema Corte foi aberto com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.

“Nunca ouvi resistências”, disse Lira em entrevista concedida ao jornal O Globo deste domingo (30).

Já Pacheco destacou em entrevista concedida à revista Istoé a boa imagem de Zanin. “É meu colega de profissão, a minha origem é a advocacia criminal. Tenho profundo respeito e admiração. Tem todas as prerrogativas para ser ministro do STF”, afirmou.

