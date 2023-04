Lira e Valdemar tentaram impedir que deputada bolsonarista denunciasse suposto assédio de Márcio Jerry

Lira alegou a Valdemar, presidente do PL, sigla da deputada bolsonarista, que a denúncia no Conselho de Ética poderia acirrar ainda mais as tensões na Câmara. Jerry nega acusações edit

247 - A deputada bolsonarista Julia Zanatta (PL-SC) decidiu seguir em frente com a denúncia de assédio contra Márcio Jerry (PCdoB-MA) , mesmo após uma tentativa de convencimento por parte do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para que ela não protocolasse a acusação. A informação é do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

Segundo fontes próximas ao caso, Lira alegou que a apresentação da denúncia ao Conselho de Ética poderia acirrar ainda mais as tensões na Casa Legislativa. Valdemar, por sua vez, transmitiu essa 'preocupação' à parlamentar do seu partido por telefone, mas não obteve sucesso em persuadi-la a desistir da denúncia.

(Vídeo) Marcio Jerry rebate suposto assédio contra deputada bolsonarista: 'apelei a ela para respeitar Lidice da Mata'

Com a recusa de Zanatta, a denúncia de assédio foi oficialmente registrada. O caso agora segue para análise do Conselho de Ética, que deverá investigar as acusações e tomar as medidas cabíveis.

