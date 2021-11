Lira ofereceu até R$ 15 milhões por voto a favor da PEC dos Precatórios, diz colunista

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - A mobilização do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pela aprovação da PEC dos Precatórios envolveu valores altíssimos. Lira teria prometido a liberação de até R$ 15 milhões em recursos aos parlamentares que decidissem migar para o voto sim.

Segundo informações da jornalista Mariana Carneiro, na coluna da Malu Gaspar em O Globo, dois deputados relataram que Lira fez a oferta milionária no Salão Verde para conquistar votos de última hora. A PEC foi aprovada com um margem bastante apertada, com apenas 4 votos além do necessário para a aprovação.

Ainda segundo a coluna, é possível que os parlamentares nem vejam a cor do dinheiro prometido. As emendas de relator, manejadas por Lira, não tem sido liberadas na velocidade esperada pelos deputados. O presidente da Câmara ainda teria em mãos R$ 5 bi dos R$ 11,5 bi disponíveis.

PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista ao boletim sobre o assunto:

PUBLICIDADE