Lira pede escolta da PF para deputado que diz ter sofrido ameaças

Amom Mandel disse que passou a sofrer represálias após ter feito uma denúncia sobre o suposto envolvimento de agentes de segurança do AM com organizações criminosas edit

247 - Após denunciar ameaças contra sua vida, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) precisa de uma escolta da Polícia Federal (PF) no estado do Amazonas, disse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O pedido foi feito na terça-feira (16). Segundo Mandel, ele passou a sofrer represálias após ter feito uma denúncia à PF sobre o suposto envolvimento de integrantes da Segurança Pública do estado com organizações criminosas.

No ofício enviado à PF no Amazonas, Lira afirmou que Mandel foi vítima ameaças e constrangimentos ilegais, o que estaria prejudicando as prerrogativas constitucionais de seu cargo, segundo informações da CNN Brasil.

A denúncia foi feita à PF em dezembro de 2023 e o deputado também alegou que ele e sua companheira foram alvo de uma 'abordagem policial violenta'.

No entanto, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), negou que a abordagem policial teria algum tipo de relação com as ameaças.

“A Segurança Pública do Amazonas ressalta que a abordagem realizada é um procedimento padrão aplicado a qualquer cidadão e que em todo momento da ocorrência o deputado foi tratado com cordialidade, sendo orientado quanto às medidas que poderiam ser adotadas naquele momento”, afirma o governador, em nota.

