Lira: 'Presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente'

247 - O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (Progressistas) se manifestou no Twitter para exigir a renúncia imediata do atual presidente da Petrobras, após anúncio de novo reajuste no preço dos combustíveis.

"O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa - o Brasil - e, pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país", escreveu Lira.

O deputado também mencionou um "legado de destruição para a empresa" e classificou a gestão de José Mauro Ferreira Coelho à frente da estatal como um "terrorismo corporativo."

Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. Saia!!! Pois sua gestão é um ato de terrorismo corporativo. — Arthur Lira (@ArthurLira_) June 17, 2022

Apesar de adotar discurso forte contra o atual presidente da Petrobras nas redes sociais, Lira não mencionou a responsabilidade de Jair Bolsonaro (PL) na escolha de quem comanda a estatal.

Foi somente após o aumento da crise econômica, refletida nas pesquisas eleitorais negativas para Bolsonaro, que o deputado alagoano se mobilizou para marcar uma reunião a fim de discutir a política de preços da Petrobras.

Atualmente, ela é pareada com o mercado internacional e o dólar, o que tira o retorno social da estatal e transfere seus lucros para acionistas minoritários. Tal política, adotada durante o governo de Michel Temer (MDB), jamais foi revogada por Bolsonaro.

