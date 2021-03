Lira sobre a Lava Jato: "Estado Policial jamais poderá merecer o perdão da história"

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), após o Supremo Tribunal Federal (STF) considerar o ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, parcial no julgamento do ex-presidente Lula (PT), afirmou que “o Estado Policial, para o qual a Lava Jato descambou em certos momentos, lamentavelmente, com suas parcialidades, seletividade e perseguições, jamais poderá também merecer o perdão da História”.

Mas o Estado Policial, para o qual a Lava Jato descambou em certos momentos, lamentavelmente, com suas parcialidades, seletividade e perseguições, jamais poderá também merecer o perdão da História. — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 23, 2021

STF: Moro foi parcial contra Lula

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, 23, por 3 votos a 2, que o ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro, julgou com parcialidade o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.

A maioria a favor da ação do ex-presidente foi formada com a mudança de voto da ministra Cármen Lúcia. "Todos têm o direito de ter um julgamento justo por um juiz e um tribunal imparciais, e, principalmente, no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos consolidando o quadro fundamental, um cenário diverso que veio a ser desvendado nesse processo, para se demonstrar a quebra de um direito de um paciente", declarou a ministra.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.