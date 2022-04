Lira vê uso político de Silveira em episódio de tornozeleira e reage a ataques bolsonaristas: "não vou aceitar isso"

Apoie o 247

ICL

247 - Segundo aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a relação entre ele e o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) não é nada boa desde que o bolsonarista usou as dependências da Câmara para fugir de colocar a tornozeleira eletrônica determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Silveira chegou a dormir em um gabinete para não cumprir a decisão judicial num processo que responde no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele chegou a ser preso em fevereiro do ano passado por divulgar um vídeo com ameaças ao STF.

De acordo com apuração do jornalista Gerson Camaroti, do G1, Lira não gostou porque o parlamentar usou a Câmara para ganhar visibilidade em ano eleitoral – em detrimento da imagem da própria Casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lira também ficou incomodado com os ataques que recebeu em redes sociais, desferidos por perfis bolsonaristas ligados a Daniel Silveira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu não sou Rodrigo Maia, não vou aceitar isso", declarou, em referência ao deputado que o antecedeu na presidência da Câmara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo fontes, Arthur Lira teria dito a Silveira que ele não seria preso no plenário, nem seria preso nas dependências da Câmara, mas que se insistisse em dormir no gabinete, as instalações seriam trancadas.

"Esse recado foi um indicativo da disposição de Lira em interromper o "uso político" da Câmara, por parte do deputado, para evitar que fossem cumpridas as determinações do Supremo Tribunal Federal", destacou Camarotti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE