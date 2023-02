Lista de projetos prioritários de Lula para serem retomados inclui 223 obras iniciadas em seus outros mandatos

Apoie o 247

247 - Com a artilharia centrada na gestão Bolsonaro desde que recebeu do Tribunal de Contas da União (TCU) a lista com 8.674 obras paralisadas no país, o governo Lula precisará lidar com um cenário incômodo: desses projetos atualmente parados ou inacabados, 223 foram iniciados ainda nos dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010, aponta levantamento reproduzido em reportagem do jornal O Globo. Outras 1.100 obras remetem aos governos da também petista Dilma Rousseff.

“Disposto a reaquecer a economia com a retomada das obras — oportunidade para a geração de empregos e retomada dos investimentos públicos de forma rápida, sem depender de novos projetos, licenciamentos e concessões — Lula pode acabar entregando obras iniciadas por ele próprio há mais de 13 anos”, aponta o jornalista Dimitrius Dantas.

“E não se tratam de empreendimentos complexos, como hidrelétricas ou ferrovias, cujos prazos de execução podem superar uma década. Em janeiro de 2010, por exemplo, o governo do Rio Grande do Norte e o Executivo federal assinaram um convênio de R$ 74 milhões para a construção de uma adutora de água tratada em Mossoró. Segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) à época da contratação, a previsão inicial de término da obra era de 18 meses. Porém, mais de uma década depois, a adutora ainda não foi concluída”, acrescenta.

