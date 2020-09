Livro comprometedor para Bolsonaro leva ex-ministro Mandetta ao topo do Twitter

Tudo indica que o livro do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), está repleto de revelações desagradáveis sobre Jair Bolsonaro. As revelações de Mandetta, esperadas de se ver no material, estão aquecendo o Twitter edit

Por Sputnik Brasil - Tudo indica que o livro "Um Paciente Chamado Brasil: Os Bastidores da Luta contra o Coronavírus", do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), está repleto de revelações desagradáveis sobre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ex-ministro afirmou que a saúde não era prioridade para Bolsonaro durante a pandemia e que seu ministério passou a ser visto como oposição pelo governo.

"Parecia que o Ministério da Saúde era oposição, porque a gente tinha uma posição pró-vida. A gente tinha medo que o Sistema Único de Saúde entrasse em colapso, como aconteceu em alguns lugares. Quando ele [Bolsonaro] faz uma opção que não era saúde em um momento de crise, ficou uma situação muito complicada entre ministério e a Presidência."

As revelações de Mandetta, esperadas de se ver no livro do ex-ministro, estão aquecendo o Twitter. Já são mais de oito mil tweets com o assunto "Mandetta", que está no topo da lista dos assuntos mais comentados desta sexta-feira (25).

Bolsonaristas estão se unindo para criticar o ex-ministro.