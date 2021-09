Lorenzoni critica Senado por impedir retirada dos direitos trabalhistas

247 - Após o Senado derrubar o projeto que retirava direitos trabalhistas e facilitava demissões durante a pandemia, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, fiel aliado de Jair Bolsonaro, divulgou, nesta quarta-feira, 1, um vídeo nas redes sociais em que lamentou o resultado da votação.

“O Senado Federal, na minha avaliação, errou”, disse. Foram 47 votos pelo arquivamento da MP, e 27 pela aprovação.

“Os senadores por maioria derrubaram a MP 1045. Com isso eles não atacaram o governo, eles fecharam a porta diante de mais de 2 milhões de trabalhadores brasileiros, jovens de 18 a 29 anos, homens e mulheres com mais de 50 anos que buscam uma segunda chance, uma nova oportunidade. (Eram) Programas que trabalhavam com simplificação das regras para contratação e programas que trabalhavam com qualificação”, criticou Onyx.

