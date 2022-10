Luciana Santos, do PCdoB: "venceu a razão, a verdade, o compromisso com o povo"

Luciana destacou que “o Brasil vai ser feliz de novo! O povo elegeu Lula presidente para que a gente possa voltar a ter paz, ter dignidade, ter comida no prato" edit

PCdoB - Após a consagração de Lula (PT) nas urnas como próximo presidente do Brasil, a vice-governadora de Pernambuco e presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos, gravou vídeo com mensagem em que saúda a vitória e destaca que este domingo (30) é dia da “festa da democracia”.

Luciana destacou que “o Brasil vai ser feliz de novo! O povo elegeu Lula presidente para que a gente possa voltar a ter paz, ter dignidade, ter comida no prato. É dia de festa da democracia. Venceu a razão, a verdade, o compromisso com o povo e com um projeto inclusivo de país”.

A dirigente comunista também salientou que “o Brasil disse não ao retrocesso, ao autoritarismo, ao ódio e à violência. Esse foi o resultado da esperança. A maioria da população deixou claro que não quer mais viver num país dividido e sem perspectivas”.

Como líder de um dos partidos que defenderam, desde o início, a formação de uma frente ampla para derrotar a extrema-direita bolsonarista, Luciana lembrou que “Lula representa uma aliança que busca que o amanhã seja pleno para cada um e cada uma de nós”.

Sobre a divisão da nação brasileira, alimentada por Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos, Luciana afirmou que Lula “não vai governar apenas para os que votaram nele, será o presidente de todos os brasileiros. E, de mãos dadas, vamos pacificar esse país. Que seja o fim dos ataques ao Estado democrático de direito. E o início de um tempo bom”.

Por fim, Luciana agradeceu e parabenizou a militância e lideranças do PCdoB “que não mediu esforços para fazer o bom debate nessa reta final”.

