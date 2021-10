Luciano Bivar diz que União Brasil 'ainda não definiu' se será oposição ou base de Bolsonaro

De acordo com o futuro presidente da legenda, Luciano Bivar, é preciso esperar as “nuvens da política” para definir de qual lado estará no Congresso edit

247 - O partido de direita União Brasil, fruto da fusão do PSL e do DEM, ainda não se decidiu se fará oposição ou se integrará à base de Jair Bolsonaro no Congresso.

De acordo com o futuro presidente da legenda, Luciano Bivar, é preciso esperar as “nuvens da política” para definir de qual lado estará no Congresso. "A gente anteceder qualquer coisa agora é prematuro. Vamos caminhar e vamos sentir como as nuvens da política se movimentam", afirmou Bivar em entrevista ao jornal conservador O Estado de S. Paulo.

Segundo Bivar, mesmo sem definir uma posição de como vai atuar no Congresso, o União Brasil terá candidato próprio nas eleições presidenciais de 2022 e quer uma alternativa a Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A sigla nasce com uma bancada de 82 deputados e quatro senadores.

