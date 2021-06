Luciano Hang conhecia o TrateCov antes de ser lançado (vídeo)

Em vídeo nas redes sociais, o empresário bolsonarista Luciano Hang apresentou duas médicas que o informaram sobre a adoção do aplicativo pelo Ministério da Saúde edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang já tinha conhecimento sobre o TrateCov antes de o aplicativo ser lançado em Manaus (AM) pelo Ministério da Saúde no dia 14/01 deste ano. No dia 09/01, o “Véio da Havan" descreveu em um vídeo o sistema de “pontos” da plataforma, desconhecida até então.

Em um vídeo nas redes sociais, Hang apresentou duas médicas que o informaram sobre a adoção do sistema pelo Ministério da Saúde.

Uma das médicas que fez a live com Hang, Helen Brandão, foi enviada à capital do Amazonas pela pasta com o objetivo de difundir o “tratamento precoce” em unidades de saúde da cidade.

Luciano Hang conhecia o TrateCov antes do lançamento.



No dia 09/01, empresário descreveu o sistema de “pontos” da plataforma, desconhecida até então. Duas médicas o informam que o @minsaude adotou a abordagem.



Dois dias depois, sistema foi lançado em Manaus.



🎥: @SamPancher pic.twitter.com/Dfxs5lySMh — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 10, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.