Luciano Hang entra com ação contra autor de charge que o compara a personagens do terror

247 - Luciano Hang, apoiador de Jair Bolsonaro e dono da rede de lojas Havan, entrou com uma ação na Justiça contra o autor de uma charge que o compara a personagens de filmes de terror. O ilustrador Fernando Rosário, conhecido como Nando Motta, conta com quase 300 mil seguidores no Instagram. As informações são do jornal O Globo.

Na charge, personagens do terror "desaprovam" as supostas atitudes de Hang em relação ao tratamento de sua mãe contra a Covid-19: "Monstro", diz o desenho do Brinquedo Assassino. A mãe de Hang faleceu após ser internada no hospital Prevent Senior, em SP, investigado por utilizar medicamentos e tratamentos sem eficácia comprovada em pacientes.

O empresário pede R$ 50 mil de indenização por danos morais, além da retirada da charge do ar. O caso está na Justiça de Santa Catarina.

