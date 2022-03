Luciano Hang tem encontro com Bolsonaro para acertar detalhes da candidatura

Apoie o 247

Metrópoles - O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, teve uma conversa fora da agenda com o presidente Jair Bolsonaro na semana passada, em Brasília, para acertar os detalhes de sua candidatura nas eleições deste ano.

O encontro aconteceu na última segunda-feira (7), no Palácio do Planalto, onde Hang esteve oficialmente para participar de uma reunião do presidente com várias lideranças ligadas ao agronegócio.

Segundo apurou a coluna, Bolsonaro e Hang tiveram uma conversa a sós. Nela, Bolsonaro reforçou o convite para que o empresário seja candidato ao Senado por Santa Catarina pelo PL, partido ao qual Bolsonaro é filiado.

Quatro dias após o encontro com o presidente, a assessoria de Hang divulgou que ele dará uma entrevista coletiva na próxima sexta-feira (18/3), em Santa Catarina, para anunciar seus “próximos passos nas eleições de 2022”.

Procurada, a assessoria do empresário confirmou à coluna o encontro reservado dele com Bolsonaro na segunda, no Planalto, mas não deu detalhes sobre o que eles conversaram.

