Luciano Huck critica governo por suspender novo ensino médio e é enquadrado nas redes

247 - O apresentador Luciano Huck criticou a decisão do governo Lula anunciada nesta segunda-feira (3) de suspender a execução do no Ensino Médio, atendendo a uma reivindicação de estudantes, professores e especialistas em Educação.

"O Novo Ensino Médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente", afirmou o apresentador da Globo, que ensaiou uma candidatura presidencial nas últimas eleições, mas desistiu antes.

Huck foi questionado por internautas, muitos deles ligados à educação. Confira algumas reações:

Caro @LucianoHuck , você acha que nós, professores, não queremos uma escola mais atrativa? Você acha que estudantes de escola pública - onde sequer têm professores de todas as disciplinas - têm condições de oferecer todos os itinerários? Essa reforma é um verdadeiro apartheid. April 3, 2023

Luciano o que vc entende de Educação? Quantas escolas visitou? Qual realidade do chão da escola vc viveu? O que é uma escola mais atrativa para vc?

Sei que o seu interesse é defender as fundações ávidas em meter a mão na verba da escola pública, mas tenha o mínimo de decência. — Prof. Toninho Vespoli (@ToninhoVespoli) April 3, 2023

Caro @LucianoHuck, não se trata de voltar à estaca zero. Essa jamais seria a proposta de professores, pesquisadores e estudantes. Revogar essa Reforma é parar de impor aos 15 ou 16 anos a área (itinerário formativo) que um adolescente terá que carregar para o resto da vida.… https://t.co/p6gJCUKJgH — Daniel Cara - Educação e Ciência (@DanielCara) April 3, 2023

Quando a gente não domina um assunto a agente não fala .

O novo ensino médio não tem relação alguma com escola mais atrativa mas com um processo de apartheid social onde os filhos dos mais pobres perdem uma enorme quantidade de conteúdos — Biazita gomes (@biazitagomes) April 3, 2023

Quantos anos de experiência como professor você tem mesmo? Com quantos professores de escola pública vc conversou pra formar essa opinião? Será que os milhares de professores e especialistas não sabem o que estão dizendo, mas vc é que sabe? — Dani Marino (@DaniMarino_MeQ) April 3, 2023

Tuíte desonesto o seu. Escola não é isolada da sociedade e problemas como a distância dela da vida dos alunos não se reduz a seu conteúdo, como sua linha ideológica e esse tuíte sempre reduz!



Queda na renda da família afasta a escola da trajetória do aluno, por exemplo! — AIexandre Stampede (@Stampede_AIex13) April 3, 2023

Coloca seus filhos pra estudar em alguma escola pública estadual de periferia então — REVOGA ‘NOVO’ ENSINO MÉDIO! (@chavosodausp) April 3, 2023

