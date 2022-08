Luciano Huck doa R$ 35 mil para candidatos de PSOL, MDB e PSD

Apoie o 247

247 - Apresentador do ‘Domingão com Huck’, da TV Globo, Luciano Huck – que durante uma época foi cotado para ser o candidato da ‘terceira via’ para esta eleição, mas desistiu – fez as primeiras doações para candidatos totalizando R$ 35 mil, segundo o Metrópoles . Foram três candidatos, de partidos diferentes: PSOL, MDB e PSD.

José Frederico (MDB-GO), ex-secretário da prefeitura de Goiânia e candidato a deputado federal, recebeu R$ 15 mil. O deputado federal Marcelo Calero (PSD-RJ), que busca reeleição, recebeu o mesmo valor. O candidato Galiza, da Bancada Quilombola e do PSOL, recebeu R$ 5 mil e concorre a uma vaga de deputado federal no Pará.

Huck é ligado ao movimento RenovaBR, um ThinkThank político fundado pelo empresário Eduardo Mufarej. A organização, nas eleições de 2018, elegeu 17 candidatos, a maioria do Partido Novo e outros como Calero, Tabata Amaral (PSB) e Joênia Wapichana.

